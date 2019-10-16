Делом сбитого полицейским мальчика займется отдел СКР по особо важным делам

Делом сбитого полицейским в Кировской области мальчика будет заниматься первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по региону, в ближайшее время будут проведены повторные исследования, сообщает «РИА Новости». Накануне глава центральном аппарата ведомства Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль, а также поручил изучить информацию СМИ об обнаруженном в крови ребенка алкоголе и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

По информации СКР, в июле шестилетний мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу в Кировской области, где его сбил действующий сотрудник полиции. Региональное СКР расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). При этом представители регионального управления МВД сообщили «РИА Новости», что полицейский не мог избежать столкновения с ребенком, и он не отстранен от исполнения своих обязанностей.

Широкую огласку историю приобрела после того, как Telegram-канал Baza опубликовал копию заключения судебно-медицинской экспертизы, устанавливающей наличие алкоголя в крови мальчика. Позже его отец Владимир рассказал в интервью телеканалу «360» о других несоответствиях в деле — по его словам, поменялась фамилия сбившего ребенка полицейского, о химической экспертизе не сообщали почти два месяца, а следственный эксперимент не отражал реальных обстоятельства инцидента.