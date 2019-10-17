Дело сбитого полицейским мальчика передадут в центральный аппарат СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовное дело о смерти шестилетнего мальчика, которого сбил полицейский в Кировской области. Ведомство планирует провести повторные экспертизы и рассмотреть возражения родственников. Ранее о несостыковках в деле сообщал отец ребенка.

«В связи с большим общественным резонансом и необходимостью квалифицированного повторного экспертного исследования Александр Бастрыкин поручил данное уголовное дело передать в Главное следственное управление СК России для дальнейшего объективного и всестороннего расследования, в ходе которого изучить все доводы родственников погибшего ребенка, а также провести повторные судебно-медицинские экспертизы»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, в июле мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу в Кировской области, где его сбил действующий сотрудник полиции. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Представители регионального управления МВД сообщили «РИА Новости», что полицейский не мог избежать столкновения с ребенком. Он не был отстранен от исполнения своих обязанностей.

Широкую огласку историю приобрела после того, как Telegram-канал Baza опубликовал копию заключения судебно-медицинской экспертизы, устанавливающей наличие алкоголя в крови мальчика. Позже его отец Владимир рассказал в интервью телеканалу «360» о других несоответствиях в деле — по его словам, поменялась фамилия сбившего ребенка полицейского, о химической экспертизе не сообщали почти два месяца, а следственный эксперимент не отражал реальных обстоятельства инцидента. После этого господин Бастрыкин поставил ход расследования на контроль, а в региональном СКР дело планировалось передать первому отделу по расследованию особо важных дел.

Подробности — в публикации “Ъ” «В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь».