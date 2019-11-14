«Химки» убрали первого

В четверг «Химки» в восьмом туре регулярного первенства Евролиги принимали лидера турнира — «Милан», который уже успел в этом сезоне поставить неразрешимые задачи перед такими мощными командами как «Фенербахче», «Баскония», «Барселона». Доминировать подопечные Этторе Мессины пытались и на заполненной «Арене-Мытищи». Но удавалось им это ровно до той поры, пока «Химки» не включились по-настоящему. Стоило этому случиться, как гости попросту встали. В итоге подмосковная команда, проведя зрелищный матч, победила со счетом 87:79 и поднялась на второе место в «регулярке», лишив, заодно лидерства сам «Милан».

«Химки» и «Милан», если сравнивать эти команды с ними же образца прошлого сезона, проделали похожий путь. Обе команды имели солидные планы на Евролигу, но в силу различных причин не смогли попасть в play-off. Обе летом затеяли перекройку состава. Об усилении «Химок» в межсезонье писалось много (в неполном списке приобретений клуба числятся Тимофей Мозгов, Сергей Карасев, Девин Букер, Юнас Жеребко, Стефан Йович). Сильно изменился и «Милан», здорово взбудораживший болельщиков, когда объявил, что за него будет выступать Луис Скола. 39-летний аргентинский центровой, вроде бы уже доживавший свой баскетбольный век в Китае, так впечатлил всех игрой на чемпионате мира, что Этторе Мессина, возглавивший «Милан» летом, не мог устоять перед соблазном заполучить его в свою команду. Еще одним супер-приобретением миланцев стал Серхио Родригес, так и не получивший предложения остаться в ЦСКА. При этом от лучшего снайпера регулярки прошлого сезона Майка Джеймса Мессина избавился. И многим это казалось, мягко говоря, неоднозначным шагом. Особенно после того, как «Милан» начал выступление в Евролиге с поражения от «Баварии». Но затем миланцы выдали самую пока длинную в нынешнем розыгрыше победную серию из шести матчей. По ее ходу «Милан» обыграл и «Панатинаикос», и «Фенербахче», и «Барселону», и «Басконию» и выскочил на первое место в турнирной таблице.

Очевидно, что противостояния с такой командой для «Химок» не могло не быть суперсложным. О том, что будет очень трудно говорил и главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис, отмечавший и ход, который набрали миланцы, и проблемы, создаваемые соперникам не только Сколой и Родригесом, но еще и Владимиром Мицовым. И эти трудности не заставили себя ждать уже непосредственно в игре. При этом нельзя утверждать, что «Химки» играли плохо. Напротив, то, что показывали хозяева, было не только весьма эффективно, но и эстетично. Ведь двухочковые попытки «Химки» чуть ли не через раз завершали зрелищнейшими алей-упами, в устройстве передач для которых весьма успешен был Алексей Швед. Но «Милан» все эти красивости совершенно не смущали. Луис Скола стремительным бульдозером зачищал пространство под кольцами, Родригес и Мицов бросали и попадали. Создавалось даже впечатление, обманчивое, но все же, что гости вообще не промахиваются. «Химки» же, напротив, не могли наладить прицел и в итоге гости дважды почти доводили свой отрыв до 9 очков. К счастью, тайм-ауты Куртинайтиса работали и «Химки» в игру возвращались. А после перерыва хозяева, которые, будто специально ждали, когда соперник выкинет все свои козыри и выдохнется, подгоняемые болельщиками, которым не могло не нравиться качество зрелища им демонстрируемого, нанесли серию ударов, опрокинувших «Милан».

Что особенно приятно, команда в этот раз не страдала «шведозависимостью». Нет, свои «20 плюс» очков лидер «Химок», конечно же, набрал, и это были не мусорные баллы, а очень важные. Но и другие баскетболисты хозяев, когда требовалось, брали игру на себя и делали это очень эффективно. Скажем, весьма убедителен был Стефан Йович, похоже, уже окончательно оправившийся после травмы. Ну и, конечно, мощно выступил Юнас Жеребко. Швед, за всю игру из 10 попыток не реализовавший лишь две (на его счету 19 очков), провел, пожалуй, свой лучший матч за «Химки». Плюс, как отметил после игры Швед, «Химки», особенно в финальной четверти, были очень сильны в защите, практически не давая сопернику шансов на чистые броски. Как следствие — красивая победа со счетом 87:79, которая вывела команду на второе место в регулярном первенстве.

«Сегодня команда приложила максимум усилий, чтобы победить. Мы отлично боролись и показали хорошую энергию на протяжении всех сорока минут. Все выложились на 120 процентов, и это было главной причиной победы. Также хотел бы отметить нашу защиту во второй половине, особенно в четвертой четверти. Рад за ребят, которые собрались и дважды возвращались в игру, оба раза проигрывая девять очков. Мы выиграли, и игра получилась хорошей. Было сложно, но сегодня мы были сильнее. Как только начали лучше защищаться, стало появляться больше шансов для быстрых отрывов и быстрых действий в атаке»,— сказал после матча Римас Куртинайтис.

Отметим, что игра с «Миланом» для «Химок» была первым эпизодом сложнейшей серии. Ведь уже во вторник «Химки» в гостях сыграют с «Реалом». Еще через два дня предстоит выездной матч против «Валенсии». 28 ноября химчан будет принимать «Фенербахче». Наконец, на 6 декабря, но уже дома, намечена встреча с «Барселоной».

Арнольд Кабанов