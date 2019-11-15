Карта редкостей

Разработка дорожной карты по редким заболеваниям начнется в РФ в 2020 году. Этот документ должен лечь в основу федеральной программы. О том, что такая программа в России необходима, было заявлено 28 октября в Казани на расширенном заседании экспертного совета по орфанным заболеваниям. А в Москве специалисты обсудили, какие проблемы нужно решать прежде всего.

— На сегодня только 23 региона РФ из 85 справляются с обеспечением лекарствами пациентов с редкими заболеваниями. В некоторых регионах, например Ингушетии и Тамбовской области, ситуация катастрофическая: денег на закупку лекарств просто нет. Из федерального бюджета финансируется закупка препаратов для лечения только пяти орфанных заболеваний, а всего их, по данным Минздрава, 270. В 2015 году была попытка ввести лечение редких болезней в систему ОМС, но она полностью провалилась,— рассказала Елена Красильникова, заместитель директора Национального НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко, на базе которого формируется дорожная карта.

Поэтому первый пункт плана — федеральное финансирование.

Второй — ранняя диагностика, так как орфанные заболевания в основном связаны с генетическими нарушениями. Чем раньше они будут выявлены, тем лучше прогноз для пациента. Сергей Куцев, директор Медико-генетического научного центра (Москва), отметил, что неонатальный скрининг новорожденных в России сейчас включает пять заболеваний, а в некоторых странах — до 40.

Еще один необходимый этап, по мнению Куцева,— организация в регионах многопрофильных центров. Лечение орфанных заболеваний требует сложных медицинских манипуляций, а прием лекарств должен происходить под контролем специалиста. У врачей региональных больниц для этого часто нет ни опыта, ни достаточной квалификации.

Доктор медицинских наук Наталия Белова, руководитель Центра врожденной патологии московской клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic), в целом согласна с предложенными этапами дорожной карты. Однако сетует на проблемы, которые практически не обсуждаются в экспертном сообществе. Прежде всего — междисциплинарный подход:

— У нас врачи думают, что междисциплинарный подход — это когда пациента осмотрело несколько специалистов, и у каждого есть свое мнение, и эти мнения часто противоречат друг другу. Однако на самом деле междисциплинарный подход — это, наоборот, консенсус. Несколько врачей вместе ведут пациента, вырабатывают единую позицию и определяют ход лечения.

Еще один важный момент — качество жизни пациента: индивидуальная программа реабилитации, обеспечение средствами реабилитации, социальное сопровождение. Даже благотворительные фонды не всегда могут помочь пациенту с такими нуждами.

Наконец, информирование пациентов и защита их прав. У нас часто больных детей не берут в детский сад, в школу, не пускают в бассейн, а родители даже не знают, что так быть не должно. Зачастую они чувствуют себя виноватыми, думают, будто что-то нарушили, тогда как, наоборот, нарушены права их детей.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда