В Венеции ввели режим ЧС из-за наводнения

Правительство Италии ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за наводнения, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте. Жителям выделили €20 млн. Ущерб от стихии пока не оценили.

«На заседании совета министров принято решение о введении чрезвычайного положения в Венеции. Выделено €20 млн на первостепенные нужды города и его жителей»,— написал господин Конте в Twitter. Он назвал наводнение катастрофой и «ударом в сердце страны».

Уровень воды в Венеции достигал 187 см. Выше показатель поднимался только в 1966 году. Венеция оказалась затоплена на 80%.

Подробнее о наводнении — в публикации “Ъ FM” «Венеция покрылась илом».

Зарубежные СМИ о наводнении — в материале “Ъ FM”.