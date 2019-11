Паводок в Венеции достиг критического уровня и затопил весь исторический центр города

Итальянский город Венеция оказался затоплен на 80%, уровень воды достиг критической отметки 187 см, сообщает агентство ANSA. Городская администрация готова объявить чрезвычайное положение, весь исторический центр затоплен.

«На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу и ущерба не избежать»,— сказал мэр города Луиджи Бруньяро. Как отмечается, максимальный уровень паводка фиксировался в 1966 году, тогда он достиг 194 см.

В последние несколько дней на Италию обрушились ливни и сильный ветер, наводнения наблюдаются и в других городах страны.

Crazy night in #Venice with 187 cm #hightide #acquaalta record a 187 cm la seconda dopo l'alluvione del 1966. La citta e in ginocchio pic.twitter.com/zKt82k38Cg