Роскомнадзор увидел риски нарушений в рассылке кредиток по почте

Роскомнадзор отреагировал на публикации СМИ о рассылке ОТП-банком по почте кредитных карт и договоров, в которых содержатся персональные данные граждан. Ведомство направило банку письмо с требованием предоставить сведения о мерах, принимаемых для обеспечения соблюдения конфиденциальности персональных данных, а также направленных на минимизацию рисков доступа к персональным данным неограниченному кругу лиц, сообщили в пресс-службе ОТП-банка.

В документе, направленном в банк, отмечается, что подобная практика «формирует условия, способствующие возникновению рисков широкомасштабного нарушения прав граждан как субъектов персональных данных».

Ранее рассылку банковских карт по почте небезопасной счел ЦБ. В ОТП-банке “Ъ” заявили, что не планируют отказываться от такого канала распространения карт.

Подробнее о претензиях к ОТП-банку — в публикации “Ъ” «Личные данные раскидали по ящикам».

Отдел финансов