ФСИН может получить право сбивать дроны

Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) России могут включить в список ведомств, которым будет разрешено сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поправки к законопроекту, который был одобрен Госдумой во втором чтении во вторник, 12 ноября. Тогда ФСИН не вошла в число спецслужб, которые будут наделены правом пресекать полеты дронов. После голосования один из авторов законопроекта, депутат Александр Хинштейн («Единая Россия») рассказал, что руководство ФСИН обратилось с просьбой добавить ведомство к Росгвардии, СВР, ФСО и ФСБ.

«Предлагается поддержать проект решения комитета по возвращению законопроекта к процедуре второго чтения для принятия соответствующей поправки»,— сказал господин Хинштейн на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, в Госдуме в сентябре приняли в первом чтении поправки, наделяющие Росгвардию, СВР, ФСО и ФСБ правом пресекать полеты дронов над массовыми акциями и местами проведения операций. Авторы поправок уверены, что квадрокоптеры следует сажать, подавляя радиосигнал. Однако в Росгвардии считают такие спецсредства излишне дорогими и обременительными для бюджета. Ведомство предлагает сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми спецслужбами объектами с помощью огнестрельного оружия и боевой техники.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Беспилотники хотят сбивать из огнестрельного оружия».