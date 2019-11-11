Мантуров рассказал о недоливе топлива на 20% АЗС

В ходе проверок АЗС в 2019 году недолив топлива бы выявлен на 20% заправок, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев»,— сказал господин Мантуров.

Он уточнил, что для борьбы с недоливом разработали законопроект, который предполагает штрафы. Министр добавил, что в КоАП планируется интегрировать новый подход к наказанию.

Ранее «Росстандарт» сообщил, что на каждой пятой автозаправке зафиксирован недолив топлива. Ведомство проверило почти 200 заправок и обнаружило нарушения в 39 случаях, причем как на независимых АЗС, так и на сетевых заправках крупных компаний.

Подробнее о недоливе на АЗС читайте в публикации “Ъ FM”.