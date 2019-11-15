Финальные ставки сделаны

Единая ставка по кредиту на BMW 5 серии 7,9%

Новый BMW 5 серии является воплощением современного бизнес-седана. Благодаря использованию передовых технологий и элегантному дизайну он превосходит ожидания, которые предъявляются к автомобилям бизнес-класса сегодня.

Мощные двигатели BMW TwinPower Turbo, облегченная конструкция кузова, интегральное активное рулевое управление для первоклассной управляемости и маневренности, а также режим Adaptive: BMW 5 серии ориентирован на получение ярких и динамичных ощущений от поездки

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*Кредитный расчет для BMW 5 серии: Рекомендованная розничная цена: 3 080 000 руб. Первоначальный взнос 30%; Срок кредита 60 месяцев; процентная ставка 7,9%; Остаточный платеж 30%. Расчеты являются индикативными и могут не соответствовать финансовым условиям, действующим при заключении договора. Кредит предоставляется «БМВ Банк» ООО. Лицензия Банка России №3482 от 10.06.2013. Условия программы кредитования «Только пять»: процентная ставка по кредиту в рублях РФ — 7,9% при сроке кредита 12 -60 месяцев. Первоначальный взнос — не менее 65% при сроке 12 месяцев, 15% (10% при приобретении полиса КАСКО по программе «BMW Страхование») от стоимости автомобиля при сроке кредита 13-60 месяцев. Максимальные размеры остаточных платежей от стоимости автомобиля: 70% (12 мес.), 65% (24 мес.), 60% (36 мес.), 50% (48 мес.), 40% (60 мес.). Минимальная сумма кредита — 200 000 рублей РФ. Максимальная сумма кредита — 8 500 000 рублей РФ. Обязательно наличие полиса КАСКО. Программа распространяется на новые автомобили BMW 5 серии. Программа действует с 1 октября по 31 декабря 2019 года. Подробная информация на сайте www.bmwbank.ru. Настоящая информация не является офертой к заключению Договора.