Кремль отметил «позитивную динамику» в подготовке саммита в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинских властей о снятии всех «препятствий» для саммита в «нормандском формате» (с участием России, Украины, Германии и Франции). По мнению представителя Кремля, есть «позитивная динамика» в подготовке к четырехсторонней встрече. «Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату»,— сказал господин Песков журналистам.

12 ноября пресс-секретарь представителя Киева на переговорах трехсторонней контактной группы Дарья Олифер заявила, что в ходе встречи группы были сняты все «препятствия», которые не давали провести встречу в «нормандском формате». Украина рассчитывает, что саммит ускорит урегулирование ситуации в Донбассе. В Кремле не исключали проведение встречи в «нормандском формате» до конца года.

О перспективах встречи в нормандском формате читайте в публикации “Ъ” «Развод в Петровском завершают стрельбой».