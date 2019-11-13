МИД РФ: кризис в Боливии может негативно отразиться на работе российского бизнеса

Политический кризис в Боливии может негативно отразиться на работе российских компаний в этой стране, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что РФ внимательно следит за ситуацией.

«Конечно, любой кризис отражается на всем… Необходимо сделать все для того, чтобы как можно быстрее этот кризис был преодолен»,— заявил господин Грушко журналистам (цитата по «Интерфаксу»). На вопрос о том, не видит ли Москва рисков для работы российского бизнеса в Боливии в текущих условиях, замглавы МИД отметил, что «мы внимательно следим за ситуацией и анализируем условия, в которых приходится действовать нашим экономическим операторам».

Сотрудничество России и Боливии Читать далее

Напомним, 10 ноября президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов в стране, которые начались после итогов президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Он прибыл в Мехико, где заявил, что решение Мексики дать ему политическое убежище «спасло ему жизнь».

МИД России с тревогой воспринял отставку Эво Моралеса. Ведомство ранее призвало все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности». Президент США Дональд Трамп назвал уход господина Моралеса важным событием для демократии, а также сигналом для «нелегитимных режимов» в Никарагуа и Венесуэле.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».