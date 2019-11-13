Китайские онлайн-платежи в «день холостяка» выросли на 162,6%

Число онлайн-платежей через китайскую клиринговую систему NetsUnion и платежную систему China UnionPay в период распродаж в «день холостяка» 11 ноября — аналог американской «черной пятницы» — выросло на 162,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Народного банка Китая.

Всего за понедельник было осуществлено 1,78 млрд трансакций через эти две системы, общий объем платежей составил 1,48 трлн юаней (около $211 млрд). При этом объем платежей через NetsUnion вырос на 147,25% по сравнению с прошлогодним «днем холостяка» и достиг 1,16 трлн юаней ($165,5 млрд).

Рекордным минувший «день холостяка» оказался не только для платежных систем, но и для ритейлеров. Так, у Alibaba объем продаж 11 ноября вырос на 24% по сравнению с прошлым годом и составил $38,4 млрд. По данным сервиса для приема платежей «Яндекс.Касса», траты россиян на китайские товары 11 ноября выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями. В день распродажи средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 руб. Это в 1,9 раза больше, чем в обычные дни.

Подробнее о рекордных заказах в «день холостяка» — в публикации “Ъ” «Красно-черная пятница вышла за пределы Китая».

Алена Миклашевская