Минприроды предлагает льготы для сдающих вторсырье

Минприроды России разработало концепцию по совершенствованию расширенной ответственности производителей (РОП). Она предполагает налоговые льготы, среди которых — освобождение от уплаты НДФЛ и налога на доход.

Концепция предполагает введение новых льгот. Министерство предлагает освободить от налога на доход заготовителей вторичных материальных ресурсов. Людей, которые получают доход от сдачи вторсырья, предлагают освободить от уплаты НДФЛ.

Ведомство вводит понятие «экологического следа», оно будет оценивать экологичность упаковки товара, в том числе использование вторсырья при ее изготовлении. Как и предполагалось, Минприроды требует полной оплаты утилизации товара.

Почему с реформой РОП не согласны ни бизнес, ни Минфин — в материале “Ъ” «Отходы набирают аппаратный вес».

Подробнее о других предложениях ведомства и почему с ними не согласен читайте в материале “Ъ” «Минприроды создает Минотходы».