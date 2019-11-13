Минстрой Ставрополья наделили новыми полномочиями

Министерству строительства и архитектуры Ставрополья переходит часть полномочий управления стройжилнадзора, сообщает пресс-служба ведомства. Теперь министерство будет осуществлять государственный строительный надзор контроль в области долевого строительства. Процесс реорганизации займет некоторое время.

«Долевое строительство в этом году перешло на проектное финансирование и рынок только начинает стабилизироваться в новых условиях. При этом следует отметить, что темпы ввода жилья в этом году выросли на 15 % по итогам девяти прошедших месяцев. С января по сентябрь в крае введено в эксплуатацию более 734 тысяч кв. м жилья», — передает пресс-служба слова министра строительства региона Валерия Савченко.

Кроме того, господин Савченко представил своего первого заместителя Александра Мельникова Должность первого заместителя в ведомстве была вакантна с августа 2019 года, когда истекли полномочия Сергея Никитенко, назначенного на должность в августе 2018 года.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, господин Савченко был назначен министром строительства и архитектуры региона в понедельник. Его предшественника Алексея Когарлыцкого задержали на прошлой неделе по подозрению в злоупотреблении полномочиями. У него дома и на рабочем месте прошли обыски. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола при строительстве «Легкоатлетического манежа». При этом работы не были закончены, а стоимость материалов была значительно завышена. Таким образом, действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму более 14 млн руб. Промышленный районный суд Ставрополязаключил его под стражу.

Дарья Голякова