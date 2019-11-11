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Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Новым министром строительства Ставрополья назначен Валерий Савченко

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил об увольнении министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого в связи с утратой доверия, сообщает пресс-служба главы региона. Основанием для увольнения стало возникновение конфликта интересов, допущенное руководителем министерства.

«Хочу напомнить, что еще месяц назад, на заседании антикоррупционной комиссии я однозначно предупреждал: если кто-либо из нашей управленческой команды будет обоснованно заподозрен в совершении коррупционных преступлений, то такой человек с нами работать не будет. С таким сотрудником мы немедленно расстаемся», — передает пресс-служба слова господина Владимирова.

Губернатор также представил нового министра строительства края. На эту должность назначен Валерий Савченко, ранее занимавший пост начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

Господин Савченко окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». В 2006 году ему присвоена ученая степень «Кандидат юридических наук». Общий трудовой стаж составляет более 17 лет. В июле 2014 года был назначен на должность начальника управления Ставропольского края по строительному и жилищному надзору.

Его предшественника Алексея Когарлыцкого задержали на прошлой неделе по подозрению в злоупотреблении полномочиями. У него дома и на рабочем месте прошли обыски. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола при строительстве «Легкоатлетического манежа». При этом работы не были закончены, а стоимость материалов была значительно завышена. Таким образом, действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму более 14 млн руб. Промышленный районный суд Ставрополя заключил его под стражу.

Дарья Голякова


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