Задержан министр строительства Ставрополья Алексей Когарлыцкий

Следователи задержали министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по государственному контракту на на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола при строительстве «Легкоатлетического манежа». При этом работы не были закончены, а стоимость материалов была значительно завышена. Таким образом, действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму более 14 млн руб.

Следователи СКР будут ходатайствовать об избрании господину Когарлыцкому меры пресечения в виде заключения под стражу. У него дома и на рабочем месте прошли обыски.

Дарья Голякова