Роспотребнадзор: прививки от гриппа не поздно сделать до конца ноября

Россияне, не прошедшие вакцинацию против гриппа, успевают сделать прививку до конца ноября, сообщил Роспотребнадзор. Ведомство напомнило, что прививаться нужно до начала эпидсезона, «то есть с сентября по ноябрь».

«Вакцинация проводится не позднее чем за две-три недели до начала эпидемического подъема заболеваемости»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). По данным ведомства, сентябрь — идеальное время для прививки, поскольку организму требуется две недели на выработку иммунитета к инфекции.

Роспотребнадзор также заявил, что вакцинация защищает население от «массового и неконтролируемого распространения инфекции». Кроме того, прививку необходимо делать ежегодно, потому что вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому меняется и состав вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа. Ее отсутствие глава государства предложил приравнять к «самострелу». Сам президент, по его словам, прививку от гриппа сделал.

Напомним, в октябре “Ъ” стало известно, что поставки импортной вакцины от гриппа в этом году задерживаются и ожидаются только к ноябрю. Как пояснили “Ъ” в компании «Санофи Пастер», производящей вакцину «Ваксигрип», задержка связана «с непредвиденными затруднениями» на финальном этапе производства.

Рекомендации экспертов по изменению российского календаря прививок читайте в материале “Ъ” «Иглы разума».

О том, какие прививки нужно делать взрослым, читайте в материале “Ъ”.