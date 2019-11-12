Производитель электронных сигарет Juul сокращает 16% рабочих мест

Сегодня, 12 ноября, американский производитель электронных сигарет компания Juul Labs объявила о планах снизить издержки примерно на $1 млрд. Помимо прочего, это вызовет сокращение 650 рабочих мест или 16% всей рабочей силы. Ранее сообщалось о планах сокращения лишь 500 рабочих мест. Глава Juul Кевин Кростуэйт заявил, что реструктуризация позволит его компании сосредоточить свои усилия на «сокращении использования электронных сигарет подростками и несовершеннолетними, а также инвестициях в новые технологии».

Некогда одна из самых быстрорастущих американских компаний, Juul теперь вынуждена идти на сокращение издержек и увольнение рабочих на фоне скандалов с электронными сигаретами в США. В конце лета американские власти сообщили о серии заболеваний, якобы вызванных курением вейпов. В октябре зафиксировано почти 1,5 тыс. таких случаев и еще более 30 смертей. В итоге Управление по контролю за продуктами и лекарствами США обвинило Juul в том, что компания без доказательств позиционировала свои устройства как менее вредную альтернативу сигаретам. И теперь власти грозят полностью запретить их продажу.

В середине октября Juul Labs уже приостановила продажу ароматизированных вейпов на территории США. Падение продаж и проблемы с регуляторами привели к тому, что в конце октября Altria Group, производящая сигареты Marlboro, заявила о снижении стоимости своих активов в Juul на треть по итогам третьего квартала. В декабре 2018 года компания инвестировала в производителя электронных сигарет $12,8 млрд, получив взамен 35% его акций. Согласно отчету, Altria была вынуждена списать $4,5 млрд из-за проблем у Juul.

Теперь многие эксперты и СМИ считают, что из-за проблем в США Juul намерена активизировать свою экспансию на развивающихся рынках, в том числе тех, где пока еще нет четких законодательных норм, регулирующих продажу, рекламу и использование электронных сигарет.

Евгений Хвостик