Juul на фоне проблем сокращает 15% сотрудников и часть менеджмента

Производитель электронных сигарет Juul Labs объявил о сокращении до конца текущего года 15% сотрудников — около 500 человек. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на полученное в Juul Labs подтверждение появившихся ранее в СМИ сообщений о сокращениях. В числе сокращаемых также четыре представителя руководства компании, включая директора по маркетингу, финансового директора, старшего вице-президента по новейшим технологиям и главу административной службы. Сокращения связывают с готовящимся в США ужесточением регулирования рынка электронных сигарет.

По словам представителя Juul Labs, они сокращают сотрудников, чтобы довести «компанию до нужного размера». В начале 2019 года, до скандала с легочными заболеваниями у курильщиков вейпов, Juul Labs набирала до 300 новых сотрудников в месяц. Что касается дальнейших планов компании, то, как заявил на днях ее новый генеральный директор Кевин Кростуэйт, сейчас индустрия вейпинга переживает «необходимую перезагрузку». По его словам, запланированная компанией реорганизация позволит им сконцентрироваться на сокращении использования электронных сигарет несовершеннолетними, инвестициях в научные исследования, создании новых технологий и т. д.

Компании также необходимо разобраться с проблемами в США, где ее обвиняют в том, что она делает о своей продукции заявления, вводящие в заблуждение потребителей, ориентируется в рекламе продукции на подростков, а также в продаже некачественной продукции (продажа стиков, изготовленных с загрязненным наполнителем или истекшим сроком годности).

О том, как скандал с вейпами отразился на табачном рынке, читайте в материале “Ъ FM” «Будущее вейпов затуманилось».

Алена Миклашевская