Трамп раскритиковал Европу за «ужасные» торговые барьеры

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Евросоюз за его торговую политику. По его словам, американским производителям ставят несправедливые условия.

«Европейский союз: очень, очень сложно. Барьеры, которые он устанавливает, ужасные, ужасные. Во многом хуже, чем у Китая»,— заявил господин Трамп в Экономическом клубе Нью-Йорка (цитата по Reuters).

Дональд Трамп уже делал подобное заявление на пресс-конференции в июле. Он заявил, что европейские страны «наживаются» на США в сфере торговли и ведут себя хуже, чем Китай.

Напомним, в 2018 году Белый дом начал обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

В июле министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из Америки. ЕС и США договорились работать над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров.

О планах Дональда Трампа обложить пошлинами иностранные автомобили читайте в материале “Ъ”.