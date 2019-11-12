На выборах в РАН в 2020 году может быть использован аналог ГАС «Выборы»

На следующих выборах в Российскую академию наук (РАН) может быть использован аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», сообщил президент академии Александр Сергеев. В этом году ее протестировали в одном из отделений РАН.

«Эксперимент показал, что система хорошо работает. На следующих выборах мы постараемся расширить эксперимент и в идеале провести голосование с использованием этой электронной системы»,— сказал господин Сергеев ТАСС.

Выборы на свободные места в головной структуре РАН проходят на этой неделе. В этом году объявлено 76 вакансий членов академии и 171 вакансия членов-корреспондентов. Президент академии Александр Сергеев выразил уверенность, что выборы пройдут в условиях повышенной конкуренции.

Напомним, Комиссия по борьбе с лженаукой РАН обнаружила нарушения в работах у большого количества ученых. Сначала она заявила о случаях грубого нарушения научной этики (плагиат, содействие плагиату и т.д.) у 56 кандидатов, а потом — о лженаучных публикациях еще у шести ученых. Часть ученых, у которых обнаружили нарушения, все же решили допустить до выборов.

Подробности — в материале “Ъ” «Кандидатам в академики зачли грехопадение».