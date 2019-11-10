Глава РАН уверен, что выборы членов академии пройдут в условиях повышенной конкуренции

Грядущие выборы членов Российской академии наук (РАН) состоятся в условиях повышенной конкуренции, заявил ТАСС президент академии Александр Сергеев. По его словам, самый большой конкурс существует на вакансию «прикладная математика, информатика» в отделении математических наук, где на одно место члена-корреспондента претендуют 55 человек.

«Когда спрашивают об особенностях выборов в текущем году, самое важное, пожалуй, то, что РАН для увеличения конкурса на этот раз будет заполнять не все места, которые освободились по естественным причинам, а на несколько меньшее их количество: речь идет примерно о 70%. Вакансии объявлены очень широко. Это означает, что подать документы сможет большее число соискателей. Таким образом будет обеспечена еще более высокая конкуренция»,— объяснил господин Сергеев.

Выборы на вакансии в головной структуре РАН пройдут в середине ноября. В этом году объявлено 76 вакансий членов академии и 171 вакансия членов-корреспондентов.