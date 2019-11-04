Комиссия по борьбе с лженаукой заявила о нарушениях еще у шести кандидатов в РАН

Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук (РАН) обнаружила нарушения в публикациях еще у шести кандидатов в члены академии, сообщается на ее сайте. Комиссия подготовила доклад накануне выборов в члены-корреспонденты и академики РАН на общем собрании, которые пройдут 13-15 ноября. Ранее нарушения были найдены в публикациях 56 ученых.

У четырех человек были обнаружены публикации по релиз-активным препаратам, которые не содержат в себе действующего вещества. В докладе отмечается, что такие препараты в целом считаются ярким примером псевдомедицины. Еще у двух ученых в публикациях были выражены псевдонаучные взгляды в других областях науки.

Выборы в члены-корреспонденты и академики РАН проводятся на те места, которые освобождаются после смерти кого-то из членов академии. Кроме того, становятся вакантными места членов-корреспондентов, после того как они становятся академиками. В этом году открыто 76 вакансий академиков и 171 — членов-корреспондентов. Больше всего мест в медицинской сфере (56), поясняет ТАСС.

О том, как деятельность комиссии встречает противодействие со стороны высокопоставленных академиков, читайте в публикации “Ъ” «После слияния с Медицинской академией в руководстве РАН появились адепты гомеопатии».