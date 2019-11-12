ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

ВТБ в четвертый раз с начала года снизил ставки по ипотеке — до 8,6%. По всей продуктовой линейке они снизились на 0,4 процентного пункта. Рефинансирование доступно под 9%.

«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.

Ипотека под 8,6% доступна клиентам банка по программе «Больше метров — ниже ставка» для жилья площадью более 100 кв. м. Дополнительный дисконт до 0,6 п.п. действует для активных пользователей «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». Также ВТБ предоставляет кредиты по программе «Ипотека с господдержкой». Клиенты могут оформить кредит или рефинансировать под 5% годовых. По этой программе банк выдал за десять месяцев более 11 тыс. кредитов на общую сумму 31 млрд руб.

Банки продолжили снижать ставки по ипотеке после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 6,5%.

Подробнее о решении снизить ключевую ставку читайте в материале “Ъ” «ЦБ решился на полпункта».

Какие факторы негативно влияют на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» — в публикации “Ъ” «Ставка на ставку».