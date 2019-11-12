СКР проверит информацию о других «противоправных действиях» арестованного доцента СПбГУ

Санкт-Петербургское следственное управление СКР проверит информацию СМИ о «фактах противоправных действий» доцента СПбГУ Олега Соколова в отношении одной из его студенток. Накануне суд арестовал его по обвинению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Как заявили “Ъ” в СПбГУ, информация о том, что на доцента жаловались студенты, не подтвердилась.

Для оказания помощи в расследовании дела об убийстве глава СКР Александр Бастрыкин направил в Санкт-Петербург криминалистов Главного управления криминалистики СКР, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она добавила, что сейчас в рамках дела допрашивают «лиц из ближайшего окружения обвиняемого», также были допрошены родители убитой девушки.

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Утром 9 ноября 63-летнего Олега Соколова вытащили из реки Мойки, при нем нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире — женскую голову. В признательных показаниях доцент сообщил, что застрелил Анастасию Ещенко еще 7 ноября, а затем решил избавиться от тела. После ареста он пожаловался на отсутствие очков и попросил, чтобы «не были в камере люди уголовного плана».

Подробности дела — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».