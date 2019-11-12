Экс-замглавы Зверево Альбине Порошиной смягчили приговор

Ростовский областной суд смягчил приговор бывшей замглавы администрации Зверево Ростовской области Альбине Порошиной по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Ей сократили срок лишения свободы на два года, с восьми до шести лет. Однако сумма штрафа осталась без изменения — 2,6 млн руб.

Приговор госпоже Порошиной Октябрьский районный суд Ростовской области вынес в августе этого года. Ей назначили восемь лет колонии общего режима со штрафом в размере суммы взятки. Отмечается, что сама экс-замглавы в суде признала вину.

Как установил суд, чиновница в 2017 году получила более 2,6 млн руб. от предпринимателя за помощь при заключении муниципальных контрактов на строительные работы.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в октябре был задержан бывший глава администрации Зверево Игорь Зюзин, на которого госпожа Порошина указала как на соучастника. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 декабря.

Подробнее об уголовном деле читайте в материале “Ъ-Юг” «След Зверево».

Дарья Голякова