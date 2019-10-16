Задержан глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин

Глава администрации Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан и доставлен в Следственное управление СК РФ по Ростовской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, господин Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн руб. Порошина уже осуждена на длительный срок лишения свободы. О причастности господина Зюзина к преступлению стало известно из показаний женщины, в которых она указала на него как на соучастника.

В ближайшее время господину Зюзину изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Игорь Зюзин родился в 1965 году в Шахтах, окончил Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства в Зернограде и Белгородском университете потребительской кооперации. В разные годы занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации Октябрьского района Ростовской области по ЖКХ, строительству и промышленности, являлся мэром ростовского города Зверево. Главой администрации Новочеркасска работает с 2017 года.

Как ранее писал ''Ъ-Юг'', в январе этого года задержали заместителя главы администрации Новочеркасска Сергея Басакевича. По версии следствия, экс-чиновник потребовал, а затем и получил 1 млн руб. от предпринимателя, выполнявшего муниципальный контракт по ремонту трамвайных путей в городе. За взятку чиновник обещал покровительство при приемке выполненных работ.

В феврале заместителя главы уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры города. В августе его дело было передано в суд.

Дарья Голякова