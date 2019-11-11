Девять сотрудников уволились из онкоцентра имени Блохина

Из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина по собственному желанию уволились девять сотрудников, сообщили в пресс-службе организации. Они работали в отделениях химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга.

«Других уволившихся не было и не планируется <…> Сотрудники этих отделений, а также остальные 139 сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии и 3,5 тыс. сотрудников всего онкоцентра работают в штатном режиме»,— заявили в онкоцентре (цитата по ТАСС).

В конце сентября 26 детских онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии написали заявления об увольнении, опубликовав совместное обращение в YouTube. В нем они жаловались на «ужасные условия», в которых дети получают лечение, а также несправедливое начисление зарплаты. Врачи утверждали, что новое руководство выдавливает неугодных сотрудников и «дестабилизирует работу всей онкологической службы в стране». В Минздраве создали комиссию, чтобы разобраться в ситуации.

В итоге в работе онкоцентра были обнаружены нарушения. По данным комиссии, «врачи использовали неэффективные протоколы лечения детей». Уволившиеся из центра врачи, выступившие против оптимизации центра, не согласились с выводами Минздрава и заявили, что результаты их лечения «являются лучшими по России».

Подробнее о том, что возмутило врачей, читайте в материале “Ъ”.