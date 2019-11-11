СМИ: экс-глава МВД Боливии укрывается в посольстве Аргентины в Ла-Пасе

Бывший министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро, который ушел в отставку вместе с президентом страны Эво Моралесом и другими членами правительства, получил убежище на территории посольства Аргентины в Ла-Пасе, сообщают «РИА Новости» и аргентинская газета Clarin.

Источник в Министерстве иностранных дел Аргентины сообщил «РИА Новости», что господин Ромеро находится «под защитой». По информации Clarin, господин Ромеро находится на территории посольства с воскресенья, охрана дипломатической миссии Аргентины в столице Боливии была усилена дополнительным отрядом жандармерии.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября. Уход господина Моралеса, возглавлявшего страну без малого 14 лет, со своего поста произошел на фоне акций протеста против фальсификаций на президентских выборах.

Подробнее о ситуации в Боливии — в материале “Ъ”.