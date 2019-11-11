Теплая осень не покидает Москву

Тепло останется в столице как минимум на неделю. При этом синоптики отмечают, что в Москве не будет дождей, а температура продержится выше климатической нормы на три-четыре градуса.

Правда, 13 ноября будет немного облачно, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд: «Начинается изменение циркуляции, и теплый южный ветер меняется на западный. Воздушные массы поступят в центр европейской России, но все-таки будут более умеренными, поэтому температура начнет понижаться. Днем температура поднимется до +7 градусов, а к вечеру 13 ноября достигнет нулевых отметок — – 1…+1 градуса. Ночью температура составит -1…+4 градуса. Вторая половина недели будет теплой. Аномальное температурное отклонение от нормы — три-четыре градуса. Но что более приятно — с 12 ноября по 16 ноября начнет заметно расти давление, оно будет существенно выше нормы, начнет показываться солнышко, будет переменная облачность, осадки и ветер не ожидаются. Это вполне комфортная погода для середины ноября».

Первая декада ноября в Москве стала одной из самых теплых за всю историю наблюдений. Лучше погода в это время года была только в ноябре 2010-го и 2013-го.

Кирилл Абакумов