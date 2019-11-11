SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink

Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска успешно вывела на орбиту новую партию из 60 спутников, с помощью будет развернута глобальная сеть интернет-покрытия системы Starlink. Первую партию спутников запустили в конце мая.
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/bpBqO9oYR3— SpaceX (@SpaceX) 11 ноября 2019 г.
Starlink — спутниковая сеть нового поколения, которая в случае успешного функционирования сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
О перспективах миссии — в материале “Ъ FM” «Илон Маск настраивается из космоса».
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