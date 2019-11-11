Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC. Он комментировал расследование по импичменту американского президента Дональда Трампа и политику США на Украине.

«Я был частью американской политики в отношении Украины, мы были предельно ясны. Мы хотели убедиться, что коррупцию, которая существовала на Украине в течение ужасно долгого времени, удалось снизить, что (украинский президент Владимир Зеленский.— “Ъ”) имеет возможность это сделать, и нынешний президент (США Дональд Трамп.— “Ъ”) хотел убедиться, что у Владимира Путина не будет возможности навредить украинскому народу. Для этого мы предоставили системы оборонительного оружия народу Украины»,— сказал господин Помпео.

Он отметил, что предыдущая администрация президента США решила этого не делать. «Мы решили дать им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, как администрация вела политику в отношении Украины»,— сказал Майк Помпео.

Напомним, в США была запущена процедура импичмента Дональда Трампа после обнародования стенограммы телефонного разговора президента США с Владимиром Зеленским. В ходе беседы господин Трамп предложил украинскому президенту начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

О ходе расследования по импичменту — в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».