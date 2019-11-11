Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Поединок завершился со счетом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 21-летнего грека, продолжительность игры составила 1 час 42 минуты.

13 ноября 23-летний Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, 15 ноября — с немецким теннисистом Александром Зверевым. В другой группе турнира играют серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.

Превью турнира с участием восьми сильнейших игроков мира и призовым фондом $9 млн — в материале “Ъ”.