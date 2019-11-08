Даниил Медведев получил группу нелегкой жизни

В воскресенье в Лондоне стартует Nitto ATP Finals — итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с участием восьми сильнейших игроков мира и призовым фондом $9 млн. Перед стартом престижнейшего состязания его дебютант Даниил Медведев выглядит способным побороться минимум за выход в полуфинал. Правда, в спор за титул первой ракетки мира по итогам года между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем россиянин вмешаться уже не сможет.

На итоговых турнирах ATP представителей России не было с 2009 года, когда сенсационную победу в Лондоне одержал Николай Давыденко. В группе он уступил Новаку Джоковичу, но обыграл Рафаэля Надаля и Робина Сёдерлинга, затем в полуфинале одолел Роджера Федерера, а в финале — Хуана Мартина дель Потро. В карьере Николая Давыденко были и другие яркие моменты, но ничего более выдающегося он не добивался.

За десять лет состав участников ATP Finals обновился более чем наполовину. Николай Давыденко уже давно завершил карьеру, причем в последние месяцы в качестве тренера он помогал Карену Хачанову. Зато большая тройка в составе Надаля, Джоковича и Федерера по-прежнему находится в строю.

Тот факт, что в общей сложности этим выдающимся мастерам уже 103 года, не мешает им занимать первые три места в мировом рейтинге.

Надаль, правда, может в Лондоне и не сыграть. Неделю назад на разминке перед началом полуфинала турнира Paris Rolex Masters против канадца Дениса Шаповалова он получил мышечную травму. Обследование, проведенное дома на Мальорке, выявило у испанца небольшое растяжение в правой части брюшного пресса. В среду врач лидера мирового рейтинга Анхель Руис Которро дал понять, что его подопечный уже готов начинать тренироваться, однако выводы о готовности Надаля к турниру, скорее всего, можно будет сделать в субботу или воскресенье, после того как появится информация о динамике лечения, которое придется сочетать с определенными нагрузками.

Неопределенность ситуации, в которую попал Надаль, вызывает и другие вопросы. Например, она не позволяет в полной мере оценить шансы Новака Джоковича вернуть себе утраченный им в понедельник титул первой ракетки мира. Серб на данный момент отстает от испанца на 640 очков, а за победу в каждом матче группового этапа полагается 200. То есть выхода в полуфинал Джоковичу будет недостаточно даже в том случае, если Надаль, который никогда не выигрывал итоговые турниры, но дважды был там в финалах, вообще не сумеет выйти на корт или потерпит три поражения подряд. Во всяком случае, пока следует иметь в виду, что победы в полуфинале и финале оцениваются соответственно в 400 и 500 очков, а в общей сложности чемпион, не проиграв на групповом этапе ни одного матча, может заработать 1500 баллов. То есть для того, чтобы гарантировать себе лидерство по итогам сезона, Надалю требуется выйти в финал, не проиграв в группе ни одного матча. Тогда Джокович не сумеет его обогнать, даже если возьмет верх в очном споре за титул.

Весьма туманны пока и перспективы развития событий в группе имени Андре Агасси, куда кроме Надаля также попали Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Одно дело, если травмированного испанца в итоге заменит соотечественник Роберто Баутиста, девятая ракетка мира. Тогда в одной четверке окажутся сразу три дебютанта — Медведев, Циципас и Баутиста, то есть вместе с прошлогодним чемпионом Зверевым ее фаворитом вроде бы должен считаться россиянин, чей взлет в элиту стал одним из самых ярких событий нынешнего сезона.

Если же Надаль окажется готов на все сто процентов, чего тоже нельзя исключать, то задача Медведева усложнится. Считать, что в зале у него априори есть преимущество над испанским грунтовым королем — заблуждение. Во-первых, корт в Лондоне в последние годы был не очень быстрым. Во-вторых, в Лондоне Надалю доводилось обыгрывать и Федерера, и Джоковича, а также Энди Маррея. Правда, с Циципасом у Медведева положительное соотношение встреч — 5:0. Зато со Зверевым, несмотря на октябрьскую победу в шанхайском финале, у него отрицательный баланс — 1:4.

Неслучайно экс первая ракетка России Михаил Южный, который тренирует Шаповалова и на прошлой неделе в Париже видел в деле нескольких участников Nitto ATP Finals, в разговоре с корреспондентом “Ъ” не смог назвать в этой группе явного аутсайдера.

Что касается группы Бьорна Борга, где вместе с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером выступят Доминик Тим и Маттео Берреттини, то там сюрпризы маловероятны. Австриец на финише сезона обычно находится на спаде, да и покрытие корта, уложенного на O2 Аrena, ему не очень подходит. Итальянец в зале способен на многое, и ему будет нечего терять. Но пока не ясно, сумеет ли Берреттини с ходу освоиться в столь авторитетной компании. Поэтому, скорее всего, Джокович и Федерер без полуфиналов не останутся.

Евгений Федяков