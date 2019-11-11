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Нижегородская мэрия объявила повторные аукционы на поставку 144 автобусов

Администрация Нижнего Новгорода вновь объявила два аукциона на оказание услуг по лизингу 70 и 74 автобусов для муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс». Как сообщается на портале госзакупок, начальная (максимальная) стоимость первого лота составляет 1,1 млрд руб., второго – 1,12 млрд руб. Итоги конкурса подведут после 27 ноября.

Ранее мэрия уже объявляла аналогичные конкурсы. Однако на них не было подано ни одной заявки. Кроме того, нижегородское управление ФАС обнаружила нарушения закона «О конкуренции» в конкурсной документации по одному тендеру – заявленным техническом условиям могла соответствовать продукция только одной компании. Ведомство предписало исправить документацию и заново провести конкурс.

Как хотят обновить нижегородский автопарк – в материале “Ъ-Приволжье” «Мэр сказал “Поехали!”».

Анастасия Еремина


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