Кремль: президент Боливии не просил убежище в России

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес не просил убежище в России, у российской стороны никаких контактов с боливийской стороной не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежища»,— сказал господин Песков.

В Кремле надеются, что ситуация в Боливии разрешится без вмешательства других стран, и призвали всех к спокойствию. Господин Песков уточнил, что развитие событий в Боливии не повлияет на поездку президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Бразилию.

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Ранее департамент информации и печати российского МИДа заявил, что Россия с тревогой воспринимает развитие ситуации в Боливии, и призвал все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности».

Напомним, господин Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Она произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Бывший президент находился у власти около 14 лет.

Подробнее о ситуации в Боливии — в публикации “Ъ”.