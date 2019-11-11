Путин потребовал от правительства следить за исполнением закона об амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо внимательно следить за тем, как исполняется закон об амнистии капиталов для бизнесменов. Он указал, что закон устанавливает «абсолютный запрет» на использование деклараций в качестве оснований для уголовных дел, однако «такие факты имели место».

«Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит на земле, что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали, исходя из закона, который был принят и, как мы видим, в целом работает неплохо в интересах государства»,— сказал господин Путин на совещании с правительством (цитата по ТАСС).

Вопрос использования деклараций в качестве оснований для уголовного дела широко обсуждается в связи с делом предпринимателя Валерия Израйлита. Напомним, его обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. В рамках расследования дела ФСБ изъяла у ФНС спецдекларацию об амнистии капитала. Информация из нее, как утверждал предприниматель, была использована в уголовном деле. Позднее Верховный суд признал незаконным включение документа в уголовное дело.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Суд присматривается к спецдекларации».