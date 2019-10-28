Верховный суд вернул вопрос об изъятии декларации Израйлита в суд первой инстанции

Как стало известно “Ъ”, зампред Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов отменил постановление судьи ВС от 10 октября, признавшего законность изъятия ФСБ спецдекларации предпринимателя Валерия Израйлита в ФНС. Впрочем, это не означает, что она будет рассмотрена: новое постановление ВС предполагает лишь разъяснить адвокату, что его доводы о недопустимости доказательств могут быть рассмотрены тем же судом, что и основанное на них дело.

Спецдекларация об амнистии капиталов экс-главы совета директоров ОАО «Компания ''Усть-Луга''» Валерия Израйлита по решению петербургского суда была изъята у ФНС и использована в качестве доказательства вины предпринимателя. Сам господин Израйлит добивается наказания сотрудников ФСБ.

Господин Павловский оспаривал постановление Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга от 28 марта 2017 года, разрешившего выемку документов, «содержащих иную охраняемую федеральным законом тайну», в Судебную коллегию по уголовным делам ВС — в кассационной жалобе он требовал отменить судебный акт как несоответствующий требованиям УПК (сведения из спецдекларации составляют налоговую тайну, а порядок доступа к ним был нарушен: закон разрешает их истребование только по запросу самого декларанта).

Зампред ВС не согласился с ранее вынесенным судьей того же суда постановлением об отказе в передаче кассационной жалобы адвоката для рассмотрения кассационной инстанцией. «Учитывая, что кассационная жалоба адвоката Павловского Н. И. в интересах обвиняемого Израйлита B. C… была рассмотрена судьей ВС после поступления уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу, то постановление судьи ВС от 10 октября 2019 года, вынесенное по результатам рассмотрения кассационной жалобы, нельзя признать законным, оно подлежит отмене, производство по кассационной жалобе — прекращению»,— говорится в постановлении ВС от 24 октября, подписанном господином Давыдовым.

При этом адвокату господина Израйлита предполагается «разъяснить», что его доводы «о нарушении требований закона при производстве следственного действия и недопустимости полученных по результатам такого следственного действия доказательств могут быть проверены в ходе судебного разбирательства при рассмотрении дела судом первой инстанции».

Подробнее — в материале “Ъ” «О налоговой тайне, декларациях и ФСБ указано еще подумать».

Отдел экономики