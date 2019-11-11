Протестующие захватили посольство Венесуэлы в Боливии

После отставки президента Боливии Эво Моралеса участники протестов захватили здание посольства Венесуэлы в Ла-Пасе, сообщила посол Боливарианской Республики Крисбейли Гонсалес государственному информационному агентству ABI. Ранее Венесуэла осудила смену власти в Боливии.

«Люди с динамитом, укрытым щитами, захватили посольство Венесуэлы в Боливии. Мы в безопасности, но они хотели устроить нам бойню. Помогите нам сообщить об этом варварстве»,— сказала госпожа Гонсалес.

Напомним, ранее сегодня господин Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода.

Отставка произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Противник президента на выборах Карлос Меса не признал итоги выборов. В ходе протестов в стране пострадало как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента.

Подробнее о ситуации в Боливии — в публикации “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».