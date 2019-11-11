Ляшко заявил о решении Украины отказаться от покупки российской электроэнергии

Власти Украины решили отказаться от покупки электроэнергии у России, сообщил бывший депутат Верховной рады страны, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко. По его словам, за время «российской экспансии» Украина потеряла «несколько миллиардов долларов».

«По моей информации, принято политическое решение о прекращении закупки электроэнергии у России. Как оно будет реализовано на практике — или изменениями в закон или постановлением правительства, или каким-то другим решением — узнаем уже скоро»,— написал господин Ляшко в Facebook. По его словам, потерянные Украиной средства «пошли на финансирование российской армии».

В августе Минэнерго Украины предупредило о дефиците угля. Эксперты ожидают, что дефицит угля приведет к сбоям в отоплении и энергоснабжении в стране.

Ранее сообщалось, что экспорт российского угля на Украину в июне сократился на 85,3%, до 129,3 тыс. тонн, по сравнению с тем же месяцем 2018 года. В целом за полгода поставки снизились на 11,1%, до 4,9 млн тонн.

Напомним, с 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. В результате, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля, либо снизили их в несколько раз.

Подробности — в публикации “Ъ” «Поставкам угля на Украину разрешили упасть».