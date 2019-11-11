Рябков: Россия не выйдет из Договора по открытому небу в случае отказа от него США

Россия не выйдет из Договора по открытому небу (ДОН), если США примут решение о таком шаге, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков «Известиям». Он отметил, что Москва не уверена в намерении Вашингтона покинуть соглашение, но готова рассмотреть различные варианты в качестве ответа на эти действия.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией. Например, российские военные выполняли один из таких полетов над территорией США с 22 по 30 сентября.

«Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий (в ответ на возможный выход США.— “Ъ”) есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально»,— сказал господин Рябков. Он отметил, что Москва хотела бы надеяться на продолжение участия США в договоре.

Что такое Договор по открытому небу Читать далее

Накануне председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел сообщил о рассмотрении администрацией президента возможности выхода из ДОН.

Напомним, в конце 2018 года Вашингтон решил сократить затраты на участие в договоре. Так США хотели заставить Москву выполнить свои условия. Вашингтон требовал разрешить пролеты над Москвой, Калининградской областью и десятикилометровой полосой на границе с Абхазией и Южной Осетией. В ответ в феврале 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил США в стремлении манипулировать международным правом.

Подробнее — в материале “Ъ” «Договор дороже неба».