Российские военные выполнят наблюдательный полет над США с 22 по 30 сентября

Российские военные инспекторы в рамках международного Договора по открытому небу совершат полет над территорией США с 22 по 30 сентября. Полет будет выполняться на российском самолете Ту-154М ЛК-1 с аэродрома Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 км, сообщает газета «Красная звезда».

«Российский самолет будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а американские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором»,— добавили в Минобороны.

Договор по открытому небу был принят 27 государствами—участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки. Россия ратифицировала соглашение 26 мая 2001 года.