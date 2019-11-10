Соперник Моралеса считает невозможным его участие в выборах в Боливии

Основной соперник Эво Моралеса на прошедших в Боливии выборах Карлос Меса заявил, что господин Моралес не может быть кандидатом на новых выборах. Ранее президент Боливии согласился на их проведение.

«Моралес не может быть кандидатом на новых выборах»,— заявил господин Меса (цитата по AP). Организация американских государств выступила с заявлением о том, что проверка выявила нарушения на боливийских выборах. Карлос Меса считает, что результаты аудита выявили «чудовищное мошенничество».

После победы Эво Моралеса на выборах в октябре в стране вспыхнули протесты. Сейчас армия Боливии объявила о проведении спецопераций.