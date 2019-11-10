В России в 2020 году пройдут два турнира UFC

Россия в 2020 году примет два турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Один из них пройдет в большом городе, второй — в городе поменьше. Где именно они состоятся пока неизвестно, рассказал вице-президент UFC Давид Шоу журналистам после турнира в Москве.

«В России в 2020 году состоятся два турнира, решения по городам еще нет. Один турнир пройдет в большом городе, второй — в городе чуть поменьше. Наша концепция — проводить турниры не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах поменьше, где есть наши болельщики»,— сказал господин Шоу (цитата по ТАСС).

Первый турнир в России проходил осенью 2018 года в Москве, в апреле UFC принимал Санкт-Петербург. Вчера, 9 ноября, турнир снова прошел в Москве. В главном поединке россиянин Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара.

По итогам турнира в Москве по $50 тыс. получат Забит Магомедшарипов и Кэлвин Каттар за «Бой вечера», а также Магомед Анкалаев и Давид Завада за «Выступление вечера».