Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера. Судьи отдали россиянину победу по итогам трех раундов.
Бой проходил в полулегком весе. Забит Магомедшарипов победил в 18-й раз за свою карьеру при одном поражении. У американца 20 побед при четырех поражениях.
Изначально бой планировали провести 18 октября, однако его перенесли из-за проблем со здоровьем у Магомедшарипова.
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