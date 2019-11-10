Российский боец Магомедшарипов победил Каттара на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве победил американца Келвина Кэттера. Судьи отдали россиянину победу по итогам трех раундов.

Бой проходил в полулегком весе. Забит Магомедшарипов победил в 18-й раз за свою карьеру при одном поражении. У американца 20 побед при четырех поражениях.

Изначально бой планировали провести 18 октября, однако его перенесли из-за проблем со здоровьем у Магомедшарипова.