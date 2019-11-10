Главные новости к утру 10 ноября

Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ Олег Соколов оформил явку с повинной. Он также сделал чистосердечное признание. Мера пресечения Олегу Соколову может быть избрана 10 ноября. Преподавателя СПбГУ достали из реки, в его рюкзаке обнаружили две женские руки. Он был задержан и госпитализирован в одну из городских больниц с переохлаждением. Историк подозревается в убийстве выпускницы вуза, с которой сожительствовал.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ход выполнения меморандума по Сирии. В ходе переговоров обсуждались развитие двусторонних отношений и меры по увеличению торгового оборота между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен. «Я предоставлю вам вторую стенограмму, потому что у меня были две телефонные беседы с президентом Украины»,— сообщил господин Трамп.

Крупные российские компании создают альянс в сфере ИИ. В их числе — Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций. В рамках альянса фирмы будут создавать технические компоненты для стимулирования развития ИИ, они намерены объединить усилия для «ускорения технологического развития и достижения участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических рынках в сфере ИИ».

Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова стал победителем среди полнометражных лент XXV Женевского международного кинофестиваля. Всего было представлено 55 работ. «Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении»,— считают судьи фестиваля.