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Фото: Yuri Gripas / Reuters

Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп объявил, что Белый дом во вторник, 12 ноября, может обнародовать стенограмму второго разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, готовящийся выход документа очень важен.

Об этом он заявил журналистам на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде перед отъездом в Алабаму. «Я предоставлю вам вторую стенограмму, потому что у меня были две телефонные беседы с президентом Украины»,— сообщил господин Трамп (цитата по Reuters).

Напомним, телефонный разговор с господином Зеленским стал поводом к началу процедуры импичмента Дональда Трампа. Одной из тем беседы было расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына основного конкурента господина Трампа на предстоящих президентских выборах. После публикации разговора спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента.

О новой фазе импичмента — в материале “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».

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