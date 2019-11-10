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Затраты россиян на спортивные товары увеличились на 15%

Объем затрат в июле-октябре 2019 года на спортивные товары в России увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на покупку вырос на 4% и составляет 4,2 тыс. руб., следует из данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД», которые приводит «РИА Новости».

В Москве показатель по общим затратам на спортивные товары увеличился больше, чем в среднем по России, — на 17%. Увеличивается и доля безналичной оплаты. Сейчас она достигает 63%, тогда как в прошлом году находилась на уровне 55%.

Чаще всего россияне покупали из числа спортивных товаров:

  • кроссовки,
  • спортивные брюки,
  • куртки.

Напомним, по данным Росстата, здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин. Больше всего таких граждан в Ингушетии, Крыму и Адыгее.

О том, как благополучие нации предлагается улучшить медициной, спортом и питанием,— в материале “Ъ”.

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