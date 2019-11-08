Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин

В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата. Наиболее высокий процент граждан, ведущих здоровый образ жизни, был зафиксирован в Ингушетии (48,8%), Крыму (29,2%), Адыгее (28,8%). В пятерку лидеров по ЗОЖ также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%). В Москве только 8,8% жителей придерживались в 2019 году здорового образа жизни, в Санкт-Петербурге — 6,8%.

По Росстату основными условиями ведения ЗОЖ являются:

отсутствие курения,

потребление овощей и фруктов ежедневно в количестве не менее 400 г,

адекватная физическая активность (не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю),

нормальное потребление соли (не выше 5 г в сутки),

употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и не более 84 г для женщин.

Регионом с наиболее низкой долей жителей, ведущих ЗОЖ, стал Чукотский автономный округ (0,4%). Далее — Тува с 1,1%, Ненецкий автономный округ с 2,1%, Хабаровский край с 2,2% и Забайкальский край с 3,3%.

По мнению опрошенных изданием экспертов, низкий процент граждан, придерживающихся ЗОЖ в России, обусловлен потреблением овощей и фруктов и, в случае с Чукоткой, аномальными природными условиями. По словам аналитиков, для очень большого количества российских семей свежие фрукты и овощи недоступны.

Напомним, в 2019 году в России был запущен национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019–2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 3,1 трлн руб.

О том, как благополучие нации предлагается улучшить медициной, спортом и питанием,— в материале “Ъ”.